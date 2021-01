U BiH se danas očekuje pretežno sunčano, suvo i hladno vrijeme.

Kidanje oblačnosti očekuje se u prvom dijelu dana, pa će biti i sunačnih intervala, osim u centralnim krajevima gdje će i dalje padati slab snijeg.

Sunčano uz umjerenu oblačnost zadržaće se i u drugom dijelu dana, ali će u svim krajevima biti hladno i suvo. Ledeni dan biće u centralnim krajevima.

Povećanje oblačnosti uveče se očekuje sa sjeverozapada.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, u Hercegovini ujutro umjerena, a zatim slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 14 do minus 7, na jugu minus 7, na planinama i u mrazištima oko minus 18, lokalno i niže, a najviša dnevna od minus 4 do 1, na jugu do 4, na planinama od minus 7.

Porast dnevne temperature očekuje se od utorka, 19. januara, kada će tokom dana biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prohladno i suvo. Jedino će na istoku biti pretežno oblačno.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus tri, a na planinama i mrazištima od minus 13, a najviša dnevna od jedan do šest, na jugu do osam, na planinama od minus četiri stepena Celzijusa.

Toplije i suvo vrijeme meteorolozi su najavili za srijedu i četvrtak, 20. i 21. januar. Jedino se na jugozapadu i jugu očekuje pretežno oblačno, sa slabom kišom na južnim, a u planinama tog regiona sa propadivanjem snijega.

Jutarnja temperatura vazduha od minus šest do nula, a na planinama i mrazištima od minus 10, a najviša dnevna od dva do sedam, na sjeveru lokalno oko devet, na planinama od minus jedan stepen Celzijusa.