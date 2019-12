Prema prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ) u narednih nekoliko dana u većem dijelu zemlje može se očekivati stabilno i sunčano vrijeme s ugodnim temperaturama vazduha.

Danas u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i u Krajini uglavnom pretežno oblačno.

U ostatku BiH sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili sumaglice. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od dva do sedam, na jugu od šest do 11, a dnevna od deset do 16 stepeni Celzijusa, saopštili su iz FHMZ-a.

Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje uglavnom sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. Jutarnja temperatura od tri do osam, na jugu od devet do 13, a dnevna od deset do 16 stepeni Celzijusa.

Do slabijih kišnih padavina moglo bi doći u srijedu kada se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od tri do osam, na jugu od devet do 13, a dnevna od deset do 16 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu BiH. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do devet, na jugu od deset do 15, a dnevna od deset do 16 stepeni Celzijusa, zaključili su iz FHMZ-a.