U BiH će danas preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, osim na sjeveru i sjeveroistoku, gdje će veći dio dana biti suvo i toplo za ovo doba godine.

Ujutro će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom na jugu i jugozapadu, koja će se do kraja dana i tokom večeri proširiti na većinu krajeva.

Povremeni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugu i zapadu, a tokom večeri na planinama se očekuje susnježica i snijeg.

Duvaće slab do umjeren vjetar.

Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od devet do 15, na planinama oko sedam stepeni Celzijusovih, u drugom dijelu dana u padu.

U utorak, 10. decembra, ujutro će biti pretežno oblačno sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim predjelima.

Tokom dana svježije, pretežno oblačno sa snijegom na visoravnima, uglavnom na zapadu, Sarajevsko-romanijskoj regiji i na istoku, gdje će se formirati i snježni pokrivač.

Povremeno susnježice i snijega može biti i u nižim krajevima.

Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, na planinama oko minus dva, a najviša dnevna od dva do osam, na planinama oko minus dva, na jugu do 10 stepeni.

U srijedu, 11. decembra, u jutarnjim časovima očekuje se pretežno oblačno, prohladno i uglavnom suvo.

Tokom dana promjenljivo oblačno i suvo u većini predjela, osim u višim predjelima Sarajevsko-romanijske regije i visoke Hercegovine, gdje će biti oblačnije uz povremen snijeg.

Jutarnja temperatura biće od nula do šest, na planinama oko minus četiri. Najviša dnevna temperatura iznosiće od dva do osam, na planinama oko minus jedan, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 12. decembra, ujutro će biti pretežno oblačno, prohladno i uglavnom suvo.

Tokom dana oblačno, hladno sa slabim snijegom, mjestimično i kišom na zapadu i u Hercegovini.

Jutarnja temperatura biće od minus tri do tri, na planinama oko minus šest. Najviša dnevna temperatura iznosiće od jedan do sedam, na planinama oko minus jdan, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.