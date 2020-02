U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

U višim područjima (iznad 1.000 m) centralne i istočne Bosne poslijepodne je moguća susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana očekuje se postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje u Krajini, Posavini i na zapadu Bosne, a tokom večeri i u ostaku BiH.

Vjetar će prijepodne biti umjeren do jak, južni i jugozapadni, a poslijepodne slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura iznosiće od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 15 stepeni.

U glavnom gradu BiH će biti pretežno oblačno sa kišom. Poslijepodne u višim dijelovima grada moguća je susnježica ili snijeg.

Najniža jutarnja temperatura u Sarajevu će iznositi od 1 do 3, a dnevna od 6 do 8 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.