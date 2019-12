U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima i prijepodne biće s kišom u Hercegovini i na jugozapadu.

Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavine se očekuju u većem dijelu BiH. Intenzivne padavine očekuju se na jugu i jugozapadu. Očekivana količina padavina u tim područjima je od 30 do 50 l/m2, lokalno do 75 l/m2. U večernjim časovima doći će do prestanka padavina u većem dijelu Bosne.

Vjetar će biti umjeren do jak, s olujnim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni.