Korisnici računara koji imaju sistem Windows 7 (“vindouz sedam”) trebalo bi da instaliraju noviji sistem kako bi izbjegli eventualne hakerske upade pošto se završava podrška za ovaj softver.

Operativni sistem “vindouz sedam” od danas više neće dobijati kritične dodatke, što znači da američki softverski gigant “Majkrosoft” neće popravljati bilo kakve nedostatke koji se pojave, zbog čega će računari biti podložni hakerskim upadima.

Prema podacima agencije “Netmarketšer” sa kraja prošle godine, “vindouz sedam” je i dalje je jedan od najpopularnijih operativnih sistema “Majkrosofta”.

Na prvom mjestu je najnoviji sistem “vindouz deset”.

Bezbjednosne agencije upozoravaju korisnike da, ukoliko i dalje kod kuće imaju “vindouz sedam”, sa tih računara ne unose osjetljive podatke o bankarstvu, elektronskoj pošti i drugim uslugama.

Kompjuteri sa “vindouz sedam” operativnim sistemom i dalje će biti funkcionalni, ali ne i bezbjedni.

Kompanije koje nisu spremne za prelaz mogu da plaćaju “Majkrosoftu” produženu zaštitu do januara 2023. godine, mada će to biti prodavano od slučaja do slučaja i cijena će po isteku godine rasti.