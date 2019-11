U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslijepodne ili u večernjim časovima padaće kiša u većini područja.

Na zapadu i jugozapadu Bosne padavine mogu biti i intenzivnije.

Vjetar slab do umjeren, u zapadnim područjima Bosne sa jakim udarima, jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 20 stepena.