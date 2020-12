U Bosni i Hercegovini danas se na sjeveru i sjeveroistoku očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz povremene sunčane periode, u južnim krajevima moguća je povremeno slaba kiša, a u višim predjelima i na planinama mjestimično će postojati uslovi za slab snijeg.

Ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i prohladno, na planinama slab do umjeren mraz, a oko rijeka i po kotlinama moguća je magla.

Uveče će doći do razvedravanja u većini predjela, uz uslove za formiranje magle.

Duvaće slab vjetar, istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće do minus jedan do pet, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od nula stepeni Celzijusovih.