U BiH se tokom dana očekuje razvedravanje i više sunčanih perioda, a slabije kiše može biti na sjeveroistoku i na jugu.

Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na jugu i sjeveroistoku. Tokom dana doći će do postepenog smanjenja oblačnosti i više sunčanih intervala.

Jutarnja temperatura od jedan do pet, na planinama minus četiri, na jugu sedam, a najviša dnevna od pet do 10, na planinama oko četiri, a na jugu do 13 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivih smjerova.

I narednih dana očekuje se slično vrijeme. Sutra se očekuje oblačno jutro, tokom dana povećanje oblačnosti i kiša ponegdje, sa mogućnošću kratkotrajne susnježice tokom noći. Najviša dnevna temperatura od pet do 10, na planinama oko dva, a na sjeveru i jugu do 13 stepeni.

Slaba kiša u jutarnjim časova moguća je u srijedu, 29. januara, na jugu, dok će se u ostalim krajevima tokom dana smjenjivati oblačnost i sunčani periodi. Predveče jače naoblačenje donosi kišu u većinu krajeva. Dnevna temperatura vazduha od četiri do devet, na planinama od jedan do tri, a na sjeveru i jugu oko 12 stepeni.

U četvrtak, 30. januara, prijepodne će biti oblačno, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom ili sumaglicom, a tokom dana sve više sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura vazduha od tri do osam, na planinama između do dva, a na sjeveru i jugu oko 11 stepeni.