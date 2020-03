U BiH bi danas trebalo stići 7.000 testova za virus korona, a u naredne dvije sedmice bi trebalo stići i 40 respiratora. Ovo je najavio šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler. Pojasnio je da je riječ je o prvom dijelu pomoći u okviru koje će BiH dobiti 80 respiratora i veći broj testova.

Sedam miliona evra obezbijeđeno je za medicinsku pomoć BiH. Osim toga, Zatler je podsjetio da će biti obezbijeđeno još 70 miliona evra kroz bespovratna sredstva za spas preduzeća iz sektora transporta i uslužnih djelatnosti koji su najugroženiji.

Zatler je ocijenio da se BiH, za sada, dobro bori sa epidemijom, ali da je to tek početak, upozorivši da je potrebno nastaviti zajednički rad i snažniju koordinaciju kantona, entiteta i nivoa BiH.

“Ovo do sada se pokazalo uspješnim, ali moramo to uraditi i u drugim sektorima. Potrebno je imati ista rješenja u oba entiteta, to bi bila uspješna formula”, istakao je Zatler.