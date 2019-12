U Bosni i Hercegovini u većem dijelu zemlje jutro će biti pretežno sunčano s mrazom. Po kotlima i uz riječne tokove može biti magle i sumaglice. U ostatku dana postepeno naoblačenje.

Vjetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu jutro sunčano s mrazom. U ostatku dana postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 5 stepeni.