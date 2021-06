U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost i temperaturu do 38 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti sunčano. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 16 do 22, a najviša dnevna od 31 do 36, na sjeveru do 38 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i predveče će postojati uslovi za prolazne pljuskove, uglavnom u centralnim krajevima, na sjeveru i sjeveroistoku, te pojavu grmljavine lokalno.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera.