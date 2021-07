Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti očekuje se u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Porast oblačnosti prema kraju dana i u večernjim satima, ponegdje na sjeveru i istoku Bosne može uvjetovati kišu ili lokalne pljuskove.

Vjetar slab do umjeren na momente i pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.