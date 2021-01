Jon Ossoff osvojio mjesto u Senatu na izborima u Georgiji i osigurao demokratama kontrolu u Senatu i uopšte Kongresu SAD-a.

Ovo je prvi put od 2009. da će demokrate kontrolisati Predstavnički dom, Senat i Bijelu kuću.

Jon @Ossoff wins in Georgia, and by more than 0.5% so no automatic recount. Dems will control the #Senate. Some credit goes to @POTUS, who successfully got many R voters to stay home. Two dangerous weeks ahead as Donnie is still in charge. pic.twitter.com/dcfjlxCyEQ