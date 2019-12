Demokrati u Zastupničkom domu objavili su danas još dvije optužbe u pokretanju postupka opoziva predsjednika Donalda Trumpa – za zloupotrebu vlasti i opstrukciju Kongresa – u naporima da pokrenu historijsko glasanje pod navodima da je je on opstruirao američki izborni proces i ugrozio je nacionalnu sigurnost.

Predsjedavajuća Zastupničkog doma Nancy Pelosi, okružena predsjedavajućim istražnih komisija, stajala je, u kako ga je nazvala, „svečanom činu“ u Capitolu. Glasanje se očekuje u roku od nekoliko dana u Pravosudnoj komisiji i Zastupničkom domu u punom sastavu do Božića.

On je ugrozio našu demokratiju, on je ugrozio našu nacionalnu sigurnost. Naši naredni izbori su u riziku, to je razlog zašto moramo djelovati odmah – izjavio je zastupnik Jerrold Nadler, Demokrata iz New Yorka i predsjedavajući Pravosudne komisije, objavljujući nove optužbe dok je stajao ispred portreta Georgea Washingtona.