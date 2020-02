Trideset porodica raseljenih lica i povratnika u opštini Derventa trajno rješavaju stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu, izgrađenu kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) u Bosni i Hercegovini.

Svečana dodjela ključeva stanarima će biti uručena danas u 12 sati ispred novoizgrađene zgrade u Ulici Vase Pelagića 25 u Derventi.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu čija vrijednost u Bosni i Hercegovini iznosi 75 miliona eura do kraja trajanja programa biće osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno 1.500 stambenih jedinica od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica predviđen je tokom perioda od 2020. do 2022. godine, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Države sa 24 miliona eura, te Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska i Turska.

Podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

BiH je za vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju podprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta.