Jedan od osnivača Saveza Gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine je i Hercegovačka gorska služba spašavanja (HGSS) sa sjedištem u Mostaru. U devet godina postojanja spasili su veliki broj ljudi, ali i životinja.

U svakom trenutku, bez obzira na vremenske prilike ili uslove rada, spremni su riskirati svoje živote kako bi spasili tuđe.

Njihov rad je, unatoč mogućnosti pogibije, isključivo volonterski.

Prosječno 70 intervencija godišnje, od toga 40 potražnih obave članovi HGSS Mostar. Trideset dva aktivna člana čine ovu spremnu i obučenu jedinicu. Najstariji član ima 62 godine. U devet godina koliko postoje, stekli su licencije za svih pet kategorija spašavanja.

“Obučeni smo za spašavanje u svim disciplinama. Imamo speleospašavanje, spašavanje na vodi i pod vodom, kopneno spašavanje i SAR odnosno Searc and Rescue”, kaže Ana Božić iz HGSS Mostar.

“Nemaju sve stanice u Bosni i Hercegovini obučene ljude za sve kategorije spašavanja tako da se, ne samo često, nego najčešće, događa da pripadnici određene stanice idu u pomoć drugoj stanici, bez obzira u kojem se dijelu Bosne i Hercegovine događa akcija spašavanja”, kaže Bojan Šunjić, HGSS Mostar.

Iako sa sjedištem u Mostaru, njihov prostor djelovanja je cijela Bosna i Hercegovina.

“Kada se nesreća desi najbliže nama, mi smo ti koji izlaze prvi na teren, ali to nije pravilo. Može se desiti nesreća na potezu Jablanica – Mostar, uzbunjuju se sve obližnje stanice, tko prvi dođe – dođe. Najvažnije je da nam je odgovor brz, da smo interventni i da što prije stignemo na mjesto gdje trebamo pomoći unesrećenom”, kaže Ana Božić iz HGSS Mostar.

Gorske službe spašavanja godinama svoj život riskiraju kako bi spasili druge. Sve to rade isključivo volonterski.

Nadležne institucije veoma slabo imaju sluha za njih tako da su i za obuke i opremu oslonjeni sami na sebe. Ipak, sve prepreke uspješno prevazilaze. Redovito se usavršavaju, unaprjeđuju tehnologiju, obnavljaju opremu.

“Ne samo broj akcija, ne samo broj uspješno izvedenih akcija, ne samo broj uspješno spašenih ljudskih života, nego općenito. Cijeli taj sustav koji smo napravili, govorimo o gorskim službama spašavanja u cijeloj Bosni i Hercegovini, to dokazuju. I dokazuju da smo na pravom putu, i razvoja i sređivanja takvih stvari kao što je naše financiranje”, kaže Bojan Šunjić, HGSS Mostar.

Potražni pas. Uz svu opremljenost i tehnologiju, to je jedini nezamljenjivi resurs. On je, ujedno, najskuplji. No, uz odličnu njegu, obuku i formu, pseći njuh uveliko smanjuje trajanje potrage, čega su najviše svjesni oni čiji je život spašen zahvaljujući čovjekovom najboljem prijatelju.