Klijenti u Bosni i Hercegovini svoje usluge u bankama bi uskoro mogli obavljati putem videopoziva. Ovo je jedan od koraka digitalizacije bankarstva, nakon uvođenja elektronskog potpisa.

Istražili smo kako i na koji način bi ovu ideju prihvatili građani Bosne i Hercegovine, ali i šta kažu stručnjaci.

Novu uslugu koju bi banke u Bosni i Hercegovini mogli uvesti – da se omogući otvaranje računa u komercijalnoj banci ili obavljanje neke druge usluge putem videopoziva, anketirani građani u Bosni Hercegovini nisu najbolje podržali.

Ovaj prijedlog Udruženje bankara u našoj zemlji uvrstilo je i u Bijelu knjigu.

Tehnološka dostignuća, kako se navodi, pružaju identifikaciju osobe. Ovakvim pristupom, za koje u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonsko rješenje, klijentima bi se omogućila ušteda vremena, kao i otvaranje računa onima koji, objektivno, nisu u mogućnosti da dođu u banku, poručuju bankari.

“Klijent uspostavlja videopoziv sa bankom putem određene aplikacije, podnosi se određeni identifikacioni dokument. S druge strane uposlenik banke je dužan da provjeri i on je obučen i ovlašten za provjeru identifikacije klijenata. Dakle, i on provjerava te podatke sa identifikacionog dokumenta, fotografiju s osobom s kojiom komunicira, starosnu dob i ima pravo postavljati pitanja. Sve to se radi u izolovanoj prostoriji sa rasvjetom i ozvučenjem”, kaže Velida Krvavac, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine.