Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Gospođincima u opštini Žabalj prisustvovao puštanju u rad novog gasovoda kroz Srbiju, koji je dio gasovoda Turski tok.

Dužina magistralnog gasovoda u Srbiji je 403 kilometra od bugarske do mađarske granice. Prva dionica je od bugarske granice do Ćuprije, pa potom od Ćuprije do Dunava, zatim od Dunava do Zrenjanina, dok je četvrta dionica od Gospođinaca do Subotice.

Turski tok je megaprojekt kojeg čine dva kraka gasovoda kojim će ruski gas biti isporučivan u Tursku, a preko nje i u Evropu. Oba kraka imaju kapacitet po 15,75 milijardi kubnih metara. Jedan krak će ruskim gasom opskrbljivati Tursku, a drugim će gas biti transportovan ka Evropi.

Predsjednik Srbije je kazao da je “ovo velika i važna stvar”, te da gasni dan počinje od šest časova ujutru, što je razlog što su se tako rano jutros okupili.

“Ovo je od ogromnog značaja za nas, za industriju, za napredak srpske privrede, ali i za stanovnike naše zemlje”, rekao je on.

Vučić je izrazio zahvalnost svim radnicima.

“Ovo je važan dan za našu zemlju i izvolite neka gas krene i da budemo još uspješniji. Svima želim dobro zdravlje. Hvala vam najljepše, živjela Srbija i živjelo prijateljstvo Srbije i Rusije”, dodao je.

On je kazao i da je Srbija ovim gasovodom obezbijedila energetsku stabilnost i bezbjednost, te da se gas preko tog gasovoda nabavlja po cijeni do 155 dolara, sa mnogo nižim troškovima transporta.

“Ovim gasom obezbjeđujemo energetsku sigurnost i dobijamo mogućnost da privučemo dodatne investitore”, rekao je i najavio da će gas biti doveden u još mnoge opštine.

On je objasnio da će preko gasovoda kroz Srbiju gas ići ka Mađarskoj i Bosni i Hercegovini, a da postoji mogućnost da ide i ka drugim zemljama u regionu.

Otvaranju su prisustvovali ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović, direktor “Koridora Srbije” Aleksandar Antić.

Kako je precizirao Bajatović, danas će u Srbiju kroz novi gasovod biti pušteno do šest miliona metara kubnih gasa.