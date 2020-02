Organizatori Diplomatskog zimskog bazara s ponosom su naglasili da ova događaj svake godine napreduje i premašuje sakupljeni iznos novca. Tako je tokom Diplomatskog zimskog bazara 2019. prikupljeno rekordnih 249.000 konvertibilnih maraka (KM), koje su danas dodijeljene zaslužnim udruženjima koja rade sa djecom i mladima u BiH.

Decembarski bazar je treću godinu zaredom oborio rekord u iznosu sakupljenog novca, a događaj iz 2019. godine je za 37.000 KM nadmašio onaj iz prethodne. Ono što organizatore također raduje je činjenica da svake godine Diplomatski bazar okupi sve veći broj ambasada.

“Imamo dobar razlog što smo svi ovdje danas, a to je 249.000 KM. Za nas ovaj je broj premašio sva očekivanja. Nismo ni sanjali ovu cifru kada smo krenuli u organizaciju prošlog augusta. U bazar je uključen sve više ambasada, imamo sve više lokalne podrške i sponzora, tako da je i više novca za organizacije koje potpomažu rad i život djece“, rekla je Martina Field Klisović, supruga ambasadora Velike Britanije u BiH i članica Organizacionog odbora Diplomatskog zimskog bazara.

Među 23 organizacije koje su ove godine dobile sredstva od Diplomatskog zimskog bazara su: SOS Dječija sela BiH u Srebrenici (20.000 KM), Franjevački međunarodni studentski centar Sarajevo (25.000), Obrazovanje gradi BiH – Sarajevo (15.000 KM), Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales – Mostar (20.000), Down sy i mi – Banja Luka (20.000), Dajte nam šansu – Sarajevo (10.000), Srce za djecu oboljelu od raka – Tuzla (10.000), Dječiji centar Gnijezdo – Bosansko Grahovo (10.000), Dnevni centar Gnijezdo – Stolac (10.000), Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost – Sarajevo (15.000), Rastimo zajedno – Gacko (5.000), Zaštita mentalnog zdravlja Lotos – Zenica (5.000), Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS – Doboj (10.000), Grace Valley centar – Zenica (15.000), Udruga za roditelje djece s posebnim potrebama Angelus – Domaljevac (5.000), Udruženje Tračak nade – Foča (5.000), Hope and Homes for Children – Zenica (7.000), Dnevni centar Gnijezdo – Karanovac (5.000), Udruženje Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom – Sarajevo (12.000), Novi put – Mostar (7.000), Dnevni centar Šljokica – Donja Ljubija (5.000), Udruženje za poboljšanje kvaliteta života MoguLI – Bihać (8.000) i Mladi za mir – Sarajevo (5.000).

Osim Field Klisović, u Organizacionom odboru bazara su: Annarita Lippielo, Zsofla Kuszenda, Darina Kolembusova, Filippo Tattoni-Marcozzi, Anna Jewell, Anna Leko i Madeline Ben Atikovic.