Srbijanski teniser Novak Đoković pobijedio je Kanađanina Denisa Šapovalova u meču polufinala Vimbldona te se plasirao u finale koje se igra u nedjelju.

#Wimbledon title No.6 is in reach.



Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ