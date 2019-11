Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da Bosna i Hercegovina ne ide u članstvo NATO saveza te da se taj status ne prejudicira Programom reformi, već da će se sve odluke u tom pogledu, eventualno, morati ponovo da donesu.

Kazao je da je iz NATO-a rečeno da će prihvatiti dokument Program reformi u BiH.

Nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, Dodik je na konferenciji za novinare rekao da vjeruje da će sva procedura imenovanja u Vijeću ministara BiH biti završena do kraja godine.

Dodao je da su nakon nedavne sjednice Predsjedništva BiH konačno deblokirana imenovanja u Vijeću ministara te da se već 4. i 5. decembra očekuje sjednica Predstavničkog doma i vjeruje da će biti potvrđeno imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

“Nakon toga on ima 35 dodatnih dana za razgovore, a do Nove godine bi sve trebalo da se završi vezano za Vijeće ministara. To je trenutak u kojem se tek aktivira ta reformska agenda BiH, koju je donijelo Predsjedništvo BiH”, rekao je Dodik.