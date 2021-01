Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, te dodao kako očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status.

On je istakao da je na sastanku dogovoreno da se okupe svi odgovorni ljude u BiH, te da da ambasadorima jos jednom pređu sve prioritete.

Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza.

“Vidjeli smo da postoji i dalje očekivanje da se angažuje Bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće”, rekao je Dodik.