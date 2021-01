Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik danas je na pitanje novinara kaje li se zbog riječi koje je izgovorio na prošloj konferenciji za novinare za članicu SIP-a Vanju Bjelicu-Prutina, kazao je da “ne, jer je govorio istinu” te ponovio izjavu o njoj kazavši da to “nije šovinizam”.

Dodik je članicu SIP-a spomenuo u kontekstu donošenja odluka o poništavanju izbora na određenim biračkim mjestima u Doboju i Srebrenici, kazavši kako su takve odluke išle u korist Bošnjaka.

– To je istina. Bila je udata za Bošnjaka muslimana, razvela se, a zadržala prezime. Malo je to čudno, ali ja sam o tome govorio u političkoj dimenziji. To je ona priča koju sam govorio da se pažljivije biraju Srbi koji mogu biti odgovorni na neki način. Zadržati prezime? Kod Srba nisam čuo za taj slučaj da se razvede, a da zadrži prezime. Ja to nisam čuo – kazao je Dodik.

Na povike novinara “kakve to veze ima s njenim kompetencijama”, Dodik je rekao: “Ima veze jer smatramo i ovdje je potpuno uvjerenje da ima političku dimenziju. To nije šovinizam. Ispričavam se svakom tko je pomislio, a to je ta vrsta priča. Pričam o tome kako se postavljaju tamo ljudi”, rekao je Dodik.

U priči je spomenuo i imenovanje “sudaca iz mješovitih brakova” koji donese “nepravedne odluke”, kao i “namještanju određenih sudaca” kako bi se određene osobe “oslobodile”.

Pozvao je predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića da se “ispriča srpskom narodu” zbog izjave date u Dnevniku D Federalne televizije te kazao kako “svojim izjavama nije ponizio samo Srbe već sve narode koji žive na Balkanu”.

– Izjave su bile razočaravajuće i opasne, mislim da nema loš narod, postoje loši pojedinci u narodima. Frazu koju je on koristio je korištena od ljudi koji su otišli neslavno u povijest. Izetbegović je napustio teren političke borbe i krenuo na teren borbe protiv Srba. Što je rekao ili htio reći kroz tu izjavu – da cijeli srpski narod stoji iza svog lidera ujedinjeno i podržava stavove koji štite taj narod? Ako sam ja taj lider onda mogu biti ponosan na tu izjavu – rekao je Dodik.

Naglasio je kako “svojim najvažnijim zadatkom” smatra “zaštitu interesa srpskog naroda” te da to “čini srčano, borbeno” i da neće odustati “od pozicioniranja srpskog naroda kako zaslužuje”.