U Republici Srpskoj će najvjerovatnije biti donesena odluka da u vrijeme vaskršnjih praznika bude uveden novi policijski čas, kako bi se spriječilo kretanje građana i eventualno širenje koronavirusa, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Prema njegovim riječima, policijski čas bi trebalo da traje od petka ujutru, 17. aprila, do subote ujutru, 18. aprila.

Kako je naveo, od 06.00 do 15.00 časova u subotu bila bi dozvoljena mogućnost nabavke, a zatim bi zabrana kretanja ponovo stupila na snagu i trajala bi do ponedjeljka ujutru, 20. aprila.

Dodik je rekao da će i u vrijeme prvomajskih praznika biti pooštrene mjere kako ne bi došlo do širenja koronavirusa, te da će, ukoliko taj period prođe bez problema, razmotriti značajno ublažavanje dosadašnjih mjera.

“To činimo isključivo da bi bio smanjen socijalni kontakt i da ne bi došlo do toga da sve što smo do sada uradili bude poništeno i da dođe do erupcije zaraze”, istakao je Dodik, te zamolio građane da imaju razumijevanja za te mjere.