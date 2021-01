Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je u Banjoj Luci predstavio nove članove koji su u njegovu stranku prešli iz DNS-a, a na konferenciji za medije ponovo se poteglo pitanje sporne ikone. Dodik je tu priliku iskoristio i okrivio ministricu vanjskih poslova Biseru Turković i državne institucije.

“Političko Sarajevo je izdiglo temu o ikoni na politički nivo, Bisera Turković je to uputila Tužiteljstvu BiH pa nek oni to rješavaju, to je njihov problem. Bisera Turković ništa ne razumije, ali je ostrašćena protiv Srba, inače sebi ne bi dozvolila da to pokreće prije rasprave u Predsjedništvu ili negdje drugo. Jasno je da političkom Sarajevu nije odgovarao ni domaćin ni gost (posjeta Sergeja Lavrova BiH op.a.) pa su pokušali da još nešto nađu. Da je BiH pravna država onda bi se njeni organi raspitali o tome da li stvar potražuje Ukrajina, a ne ja”, kazao je Dodik.