Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će u četvrtak, 16. aprila, svim radnicima u zdravstvu biti isplaćena plata, a uz nju i naknada od 1.000 KM.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da će plata i naknada biti isplaćena za zdravstvene radnike, spremačice, vozače i druge zaposlene u zdravstvenom sektoru.

“S obzirom na to da imamo oko 9.700 radnika, za naknade smo iz republičkih sredstava obezbijedili skoro 10 miliona KM. To je dio zahvalnosti koju želimo da odamo zdravstvenim radnicima. Zahvalan sam medicinskim radnicima i ovo je naš mali gest zahvalnosti, iako je to za nas finansijski ozbiljan napor”, naglasio je Dodik.