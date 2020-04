Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da je će za vrijeme vanrednog stanja, koje je danas stupilo na snagu u RS, biti donijete uredbe sa zakonskom snagom koje će regulisati određena pitanja iz oblasti doprinosa, radno-pravnih odnosa te zakona o kaznama.

Najavio je promjenu zakona koji se tiče kažnjavanja onih koji ne postupaju po usvojenim mjerama.

“Insistiram na tome da se formira posebno odjeljenje tužilaštva i suda, koje će biti proglašeno uredbom sa zakonskom snagom, kako bi smo reagovali na kršenje mjera. Do sada je sve to bilo upućeno u redovne procedure i tu imamo probleme, jer ne može Vlada ili ja nikoga kažnjavati, to mora sud, a nismo naišli na pravu reakciju sudova i tužilaca. Vjerovatno će se ići u formiranje jednog takvog odjeljenja”, pojasnio je on.