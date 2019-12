Dodjelom nagrada i priznanja večeras je završen osmi Međunarodni sportski simpozij ‘Simposar 2019’ i Prvi međunarodni festival sportskog filma koji je proteklih dana u Sarajevu okupio brojne sportske velikane i legende iz naše zemlje, regije i Evrope.

Simposar, kako je kazao njegov osnivač Sabahudin Topalbećirević, bio je prilika za tri dana druženja sportskih prijatelja iz cijelog regiona i ovaj put i iz Italije.

-Festival sportskog filma je pun pogodak, kako je to rekao i naš proslavljeni reditelj Dino Mustafić. To je potpuno nešto novo što je nedostajalo ovom gradu i zaista smatram da će to iz godine u godinu rasti kao što je rastao Simposar. Imali smo goste iz cijelog regiona, a jučer su nam došli gosti iz Italije među kojima predsjednik najvećeg međunarodnog filmskog festivala iz Milana – kazao je Topalbećirević za Fenu.