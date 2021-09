– 1631. U Tridesetogodišnjem ratu Šveđani i njemački protestanti pod zapovjedništvom švedskog kralja Gustava Adolfa pobijedili kod Leipziga carsku vojsku (Katolička liga) pod vodstvom grofa Tillyja.

– 1665. U Londonu izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi.

– 1787. Delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodane amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svijetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieua o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

– 1809. Mirom u Fredrikshamu završen švedsko-ruski rat u kojem je Rusija osvojila Finsku.

– 1900. Britanska kraljica Victoria I Alexandrina potpisala dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija.

– 1908. Rođen David Fjodorovič Ojstrah, ruski violinista i dirigent, jedan od najvećih majstora violine u 20. stoljeću.

– 1911. Prvi transkontinentalni let od New Yorka do Long Beacha u Kaliforniji izveo je američki pilot Cal P. Rodgers. U Kaliforniju je stigao 84 dana kasnije, 10. prosinca 1911. U zraku je proveo tri dana, 10 sati i 14 minuta.

– 1921. U Sarajevu osnovan Fudbalski klub Željezničar.

– 1931. Kompanija RCA Victor predstavila prvu long-play gramofonsku ploču na 33 obrtaja u hotelu Savoy u New Yorku.

– 1939. Sovjetska Crvena armija ušla u Poljsku s istoka, zaposjela krajeve zapadne Bjelorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka.

– 1944. Spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnhema u Nizozemskoj počela operacija Market Garden u Drugom svjetskom ratu, s ciljem da se uspostavi mostobran na rijeci Rajni i zaobiđe njemačka linija odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Nijemaca i operacija je propala uz velike savezničke gubitke.

– 1961. Obješen bivši turski premijer Adnan Menderes, kojeg je u svibnju 1960. oborila vojna hunta generala Džemala Gursela i osudila na smrt zbog izdaje reformskih principa Kemala Ataturka.

– 1978. Potpisivanjem okvirnog plana za mir na Bliskom istoku, u Camp Davidu su završeni razgovori predsjednika Egipta Anvara el-Sadata, premijera Izraela Menahema Begina i predsjednika SAD-a Jimmyja Cartera.

– 1980. Bivši diktator Nikaragve general Anastasio Somoza Debayle ubijen u atentatu u Paragvaju, gdje je živio u izbjeglištvu poslije zbacivanja s vlasti u srpnju 1979.

– 1997. U blizini Fojnice, u središnjoj Bosni, srušio se helikopter Ujedinjenih naroda u kojem je poginulo 12 članova misije UN-a i OHR-a i tadašnji zamjenik visokog predstavnika UN-a za BiH Gerd Wagner.

– 2007. Umrla Ljiljana Molnar-Talajić, bh. i hrvatska operna pjevačica, sopranistica i muzička pedagoginja. Nastupala je u najvećim svjetskim opernim kućama, kao što su Bečka državna opera, milanska Scala, Metropolitan.

– 2011. U nesreći na aeromitingu u Rinou u Nevadi poginulo devet osoba, a 54 ozlijeđeno, kada je jedna letjelica udarila u ivicu tribina gdje su se nalazili gledatelji i mediji koji su pratili događaj.