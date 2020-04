Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

GEOGRAFIJA

Lekcija: Strukture stanovništva

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 6. razreda.

Prošli put smo započeli priču o geografskoj cjelini koja se zove demogeografija u okviru koje smo se bavili stanovništvom i brojem stanovnika na Zemlji. Od 7,7 milijardi ljudi koji žive na našoj planeti, 99, 3 % svih ljudi na svijetu je identično. Iako smo u biti gotovo svi isti, imamo i neke karakteristike po kojima se razlikujemo i zato se u okviru demogeografije izdvaja nešto što se zove strukture stanovništva. Prema definiciji, struktura stanovništva je podjela stanovništva prema nekoj odlici, karakteristici, odrednici. Danas ćemo se baviti urođenim i neurođenim strukturama i izvršiti podjelu stanovništva prema spolnim, rasnim, starosnim, obrazovnim, ekonomskim, etničkim, vjerskim i jezičkim parametrima.

MATEMATIKA

Lekcija: Rastavljanje polinoma na proste faktore II

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

BIOLOGIJA

Lekcija: Paprati

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Na prošlom času smo govorili o mahovinama, a danas govorimo o još jednoj specifičnoj skupini biljaka koje žive na vlažnim mjestima, i kao i mahovine, ne vole puno sunca. Najčešće, kada šetamo kroz šumu imamo priliku vidjeti ove nakupine biljaka koje nazivamo papratnjače ili paprati. Kao i mahovine, svrstavamo ih u grupu biljaka stablašica, asaznat ćemo po čemu se to razlikuju od mahovina, kakve su to biljke, gdje žive, vidjeti šta je to interesantno u njihovoj građi, kako se razmnožavaju, kako se dijele i koje vrste paprati imamo.

MATEMATIKA

Lekcija: Nejednačine u skupu Q+

Čas održao: Prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 6. razreda