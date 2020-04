BIOLOGIJA

Lekcija: Paprati

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 6. razreda

Na prošlom času smo govorili o mahovinama, a danas govorimo o još jednoj specifičnoj skupini biljaka koje žive na vlažnim mjestima, i kao i mahovine, ne vole puno sunca. Najčešće, kada šetamo kroz šumu imamo priliku vidjeti ove nakupine biljaka koje nazivamo papratnjače ili paprati. Kao i mahovine, svrstavamo ih u grupu biljaka stablašica, asaznat ćemo po čemu se to razlikuju od mahovina, kakve su to biljke, gdje žive, vidjeti šta je to interesantno u njihovoj građi, kako se razmnožavaju, kako se dijele i koje vrste paprati imamo.