Brojne delegacije položile su danas cvijeće ispred spomen-obilježja Vječna vatra u Sarajevu povodom obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Između ostalih, cvijeće je položio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović kao i predstavnici Kantona Sarajevo.

“25. novembar je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji BiH. To je dan kada je BiH obnovila i potvrdila svoju državnost. To je dan kada je promoviran princip ravnopravnosti svih naroda i građana koji žive u ovoj zemlji. I danas se borimo za princip ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji zemlje. Postoje područja u BiH gdje su ljudi obespravljeni, posebno povratnici, ugrožavaju se njihova prava”, poručio je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Smatra da je “na nama da uklonimo tu diskriminaciju i napokon imamo BiH u kojoj će svakom čovjeku biti komotno i u kojoj će svaki čovjek biti ravnopravan”.

“Političari imaju posebnmu odgovornost u realizaciji ovog cilja. Moraju se suzdržavati od zapaljivih izjava. Prije dan ili dva smo čuli izjavu koja otprilike glasi kako je BiH zajednička, a da je Republika Srpska samo Srpska. To, prije svega, nije tačna nego lažna izjava. To je duboko anticivilizacijska izjava, koja opravdava postojeću diskriminaciju prema povratnicima u bh. entitet Republika Srpska. Neka se kane takvih izjava jer to ne može biti put kojim će ići ova zemlja. BiH može ići samo putem osiguranja ravnopravnosti za sve njene ljude jer to je civilizacijski put. Ovo što smo čuli je anticivilizacijski put”, naglasio je Džaferović.