Otkazivanje sastanka sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom čin je kojim se želi očuvati dostojanstvo i ponos domovine Bosne i Hercegovine, kazali su članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Komšić je kazao kako je Lavrov među tri najbolja svjetska diplomata, koji iza sebe ima veliko iskustvo, znanje i na kraju silu, čiji su potezi i postupci do kraja isplanirani i svaki nastup šalje poruku.

“Ono što smo imali priliku gledati otkad je Lavrov došao u Bosnu i Hercegovinu po meni su poruke, ne njegove lične, nego zemlje koju predstavlja. Nedostatak državne zastave na sastanku s Miloradom Dodikom nije greška protokola. Ponavljam, riječ je o cijelom aparatu koji iza njega stoji i koji je savršeno savršeno informisan o svemu u BiH. To doživljavamo kao jednu vrstu nipodaštavanja pa čak i negiranja institucija države BiH”, rekao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH je kazao da izjava Lavrova kojom pozdravlja rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) o tzv. vojnoj neutralnosti također govori da je ruski ministar savršeno informisan i iskusan.

On je kazao da je kroz ova dva primjera Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i ustavnog sistema i države BiH.

On je podsjetio i na stav glasnogovornice MVP-a Rusije na društvenim mrežama koju je Komšić protumačio kao jednu vrstu prijetnje.

“To je nešto na čemu ne možemo graditi svoje odnose s Ruskom Federacijom”, rekao je Komšić i dodao da mogu od prijateljskih zemalja očekivati i tražiti da poštuju institucije države BiH i odluke koje su institucije donijele u skladu s ustavom, a ne da to negiraju i da tretiraju dio BiH kao nezavisnu državu. Komšić je kazao da je to utisak koji su imali nakon jučerašnjih sastanaka u Istočnom Sarajevu.

Ovo je poruka našim partnerima, evropskim i euroatlanskim da smo mi ponosni ljudi i odlučni. Kada jednom donesemo odluku svi mi u ovoj zemlji moramo se te odluke držati. I svi prijatelji zemlje uključujući i Rusiju, ako želi da bude prijatelj BiH, mora poštivati ono što smo donijeli, kazao je Džaferović.

Istakao je da je Lavrov, ali i Ruska Federacija iskazala u više navrata da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

“Ali izjave Lavrova, kao i izjave koje se već duže ponavljaju kroz stavove koje iznosi ambasador Ruske Federacije u BiH govore drugačije. Poštovati Dejtonski mirovni sporazum znači poštovati sve njegove anekse. A, prva stvar koja se navodi je država BiH, njen kontinuitet, zastava i grb i institucije. To se mora poštovati. To jučer nije ispoštovano”, rekao je Džaferović, osvrćući se na jučerašnji boravak Sergeja Lavrova, ministra vanjskih poslova Rusije u Istočnom Sarajevu.

Poštovati Dejtonski mirovni sporazum, kaže Džaferović, znači poštovati svih 11 aneksa sporazuma. A, jedan od njih, je, kaže i prisustvo visokog predstavnika u BiH.

“Visoki predstavnik je potreban BiH. Njegov odlazak zagovaraju snage koje govore o secesiji. To zasigurno zna i Lavrov. Mora se poštovati visoki predstavnik. On mora biti u BiH dok se ne promijeni Ustav i počne normalno funkcionirati. To BiH ne može po postojećem Ustavu”, rekao je Džaferović.