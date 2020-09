Specijalni izaslanik američkog državnog sekretara za zapadni Balkan Metju Palmer danas boravi u Sarajevu gdje će se susresti sa najvišim bh. zvaničnicima. Palmer je završio sastanak sa članovima Predsjedništva BiH, a sastaće se i sa članovima kolegija Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH istakao je da su danas on i njegove kolege Milorad Dodik i Željko Komšić imali veoma koristan i prijateljski sastanak s Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalnim izaslanikom State Departmenta za Balkan.

“Dobili smo ponovo podršku i apel da svi u BiH budemo posvećeniji na evropskom putu BiH, da budemo okrenuti prema budućnosti, kako bi se ova država što prije izgradila kao efikasna, funkcionalna, stabilna, sigurna, ekonomski prosperitetna, da građani ove zemlje svoju budućnost, pogotovo mladi ljudi, traže ovdje u BiH, a ne van nje“, kazao je Džaferović i dodao da je jedno od specifičnih pitanja bio razgovor o proslavi 25. godišnjice od postizanja Daytonskog mirovnog sporazuma:

Prema Džaferovićevim riječima, razgovarali su i o pitanju odnosa procesa dijaloga između Srbije i Kosova i odnosa prema drugim državama u regionu.

“Jasno je kazano da taj proces nema nikakve veze ni s jednom državom u regionu i da se on tiče samo Beograda i Prištine. To je nešto što smo mi odranije znali i što sam ja cijelo vrijeme govorio, ali danas smo to čuli od predstavnika američke administracije“, istakao je Džaferović.