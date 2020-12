BiH nije velika država, ali je vrlo važna svjetska država, rekao je to u emisiji BHT1 uživo bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Dodao je kako je Lavrov trebao poštovati institucije BiH.

“Lavrov kaže da poštuje Daytonski sporazum, da je Rusija opredjeljena za poštivanje Daytona. Ako je to tako, onda se moraju poštovati institucije BiH, zastava BiH, a to jučer nije bilo tako. Moraju se poštovati i odluke BiH, a to je NATO put, a ministar vanjskih poslova Lavrov je podržao rezoluciju Skupštine RS-a o vojnoj neutralnosti”, dodao je bošnjački član Predsjedništva.