Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je u intervjuu za BHRT da će Bosna i Hercegovina nastaviti, kako je to bila praksa i do sada, na godišnjem nivou slati izvještaj NATO-u o provedenim reformama. On navodi da će taj izvještaj prethodno morati sačiniti nadležna Parlamentarna komisija.

Također je za našu televiziju govorio o originalnom dokumentu, koji je poslan u NATO u Brisel, te zašto se u javnosti govori o dvije verzije ovog dokumenta.

Sa članom Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem razgovarao reporter BHRT-a Anel Nurković:

Kompletan intervju pogledajte u Dnevniku 3 večeras na BHT1 ili na web portalu nakon Dnevnika 2.

Jučer je dostavljen Program reformi u Brisel. Međutim, pojavila su se dva dokumenta, jedan ima 21 stranicu i raspravljano je o njemu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a drugi ima oko 50 stranica. Šta smo dostavili u NATO i kada očekujemo odgovor?

Dostavili smo dokument kojeg je usvojilo Predsjedništvo BiH. Svaka stranica tog dokumenta, prije je dostavljena Predsjedništvu i parafirana je od naših prvih saradnika. Članovi Predsjedništva su raspravili o tom dokumentu, usvojili ga i taj je dokument dostavljen u NATO savez u Brisel. Što se odgovora tiče, ne znam kada će stići, ali sam sasvim siguran, imajući u vidu šta smo uradili prije usvajanja tog dokumenta (sarađivali smo sa NATO-om, sa kvintom i sa Evropskom unijom), dakle odgovor će biti pozitivan, to je nešto što je prihvatljivo za NATO.

Koja je razlika između ova dva dokumenta?

Vidite, ja znam za jedan dokument i ne znam šta pišu mediji. Ja imam samo jedan dokument i taj je potpisan. On je na engleskom jeziku, ima tekstualni i tabelarni dio i mislim da je to ta razlika u stranicama. Zalagat ću se da se, sada kada je dokument poslan u Brisel i kada je formirano Vijeće ministara BiH, postavi na zvaničnu web stranicu Predsjedništva BiH i objavi.

Program reformi obuhvata sva ona pitanja, koja treba imati država koja je podnijela zahtjev za Akcioni plan za članstvo

Šta predviđa ovaj Program i šta obuhvata?

Obuhvata sva ona pitanja, koja kao predmet reformi treba imati država koja je podnijela zahtjev za Akcioni plan za članstvo. Mi smo 2009. podnijeli zahtjev, tačnije Predsjedništvo. Taj plan je uslovno 2010. odobren. Uslovno, jer je trebalo uraditi knjiženje vojne imovine i 5. decembra 2018. BiH je pozvana da podnese prvi godišnji nacionalni plan. Taj dokument se zove Program reformi BiH i sadrži sva ona pitanja koja država treba obraditi, imajući u vidi sadašnje stanje odnosa i saradnje sa Savezom. To su ekonomska, politička, odbrambena, sigurnosna, pitanja resursa i pravna pitanja. To su poglavlja koja postoje i još dodatno tabele. Precizno se zna i jasno kad, šta i koju reformu unutar BiH se država obavezala da provede u odnosu sa NATO savezom.

Da li ovaj dokument ima snagu i važnost za NATO kao AMP i kakva će biti buduća saradnja sa NATO-om. Evo dostavili smo Program. Da li znači da ćemo imati više obaveza, više slanja vojnika u misije mira, više odvajanja za odbranu?

Za mene je najvažnije, i ja sam cijelu godinu dana kako traju naklapanja unutar BiH o tom pitanju, govorio da moramo poštovati principe vladavine prava, postojeće zakone, postojeće odluke i strategije. Tri su dokumenta koji uređuju naše odnose sa NATO-om. To su Zakon o odbrani, Odluka Predsjedništva iz 2009. godine i Strategija vanjske politike iz marta 2018. godine. BiH je ovim dokumentom ispoštovala sve odluke i zakone koje su do sada donijele institucije BiH, i to je za mene jako bitna i jako važna stvar. I to je možda važnije od samog sadržaja. Znate šta je bilo na sceni BiH protekle godine? Bio je pokušaj diktata jedne politike koja je predlagala rješenja, koja su suprotna onim rješenjima koja danas imamo na snazi. Taj diktat nije prošao, i ne može proći ničiji unilateralni diktat. Ovdje, u ovoj zemlji se moraju poštovati odluke koje su donesene. Možemo razgovarati o nekim novim rješenjima, ali nema novih rješenja sve dok to institucije BiH ne prihvate. Mi nastavljamo svoj odnos i saradnju sa NATO savezom. Ovim dokumentom mi smo unaprijedili odnos i saradnju sa NATO-om i idemo sa svim onim aktivnostima sa kojima smo do sada išli.

Nastavićemo slati slati izvještaj NATO-u na godišnjem nivou

Da li će BiH na godišnjem nivou slati izvještaj u Brisel o tome šta je provedeno od reformi iz dokumenta?