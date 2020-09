Bosna i Hercegovina treba da upravlja migrantskom krizom, a ne migrantska kriza nama, kaže u intervjuu „Jedan“ predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Ključni problem u upravljanju institucija BiH ovom krizom Džaferović vidi u nepostojanju dogovora unutar BiH o zaštiti istočne granice i ravnomjernom raspoređivanju migranta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Policija Republike Srpske i pojedine firme, koje organizirano prebacuju migrante od istočne granice BiH prema Unsko-sanskom kantonu, izlažu se, kaže Džaferović, krivičnoj odgovornosti.

„Svako onaj ko bez odluke državnih institucija učestvuje u bilo kakvoj aktivnosti prevoženja migranata iz jednog u drugi dio Bosne i Hercegovine, izlaže se opasnosti da počini teško krivično djelo. To se ne smije raditi. Entitetske institucije nisu nadležne. To što radi policija RS, to je protivzakonito i izlaže sebe krivičnoj odgovornosti“, ocjenjuje Džaferović.