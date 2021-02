“Život duše moje” je nova pjesma Dženana Lončarevića koju je promovisao u našoj emisiji “Konačno petak sa Majom”.

Dženan se na početku gostovanja prvo zahvalio što pratimo njegov rad i ističe da se on sve vrijeme pandemije ipak družio sa svojim ljudima.

“Znamo svi kako je prošla godina, bitan detalj je da sam se ja sve vrijeme družio onlajn sa svojim ljudima koji vole ovo što ja radim, na društvenim mrežama, nisam htio da propustim nijedan jedini trenutak niti da ostavim po strani ono što ja najviše volim, a to je muzika”, kaže naš gost.

Muziku i tekst za “Život duše moje” je radila Aleksandra Milutinović, produkciju je radio Dušan Alagić.

“Meni je fenomenalno bilo raditi s njima. Čuo sam pjesmu, rekao samo “kad snimamo” i snimili smo vrlo brzo. Vedad Jašarević je radio spot i vrlo brzo smo i to uradili. Sara je godinama unazad pokazala da je veliki kompozitor i da zna da uradi baš svojski kako treba pjesmu”, kaže Dženan

Kada su u pitanju planovi za ovu godinu, Dženan ističe da ne planira ništa zbog vremena u kojem živimo i ograničenja koje nam je korona nametnula.

“Ja sam najveći optimista na zemaljskoj kugli i stalno govorim da ovo ludilo mora proći i da mora neko reći “kraj je”. Neću planirati ništa niti mogu jer sve ono što sam planirao prošle godine ispalo je da ne može, da to neće biti to. Pustiću da ide svojim tokom. Želim samo da se što prije vidim sa svim meni dragim ljudima, da izbjegnem onu frazu socijalne distance jer je stvarno ne razumijem niti ću je ikada razumjeti. Razumijem distancu, ali socijalnu – nemam pojma šta to znači. Jedva čekam da vidim i osjetim publiku, da se zagrlim sa meni dragim ljudima i nadam se da ćemo se vratiti na onaj stari kolosijek kad smo živjeli normalno”, ističe Dženan.