Trećeg dana Evropskog prvenstva u rukometu (EURO EHF 2020) na rasporedu su mečevi drugog kola u grupama A i C, te prve utakmice u okviru grupe E.

Reprezentacija Hrvatske je na otvaranju takmičenja u grupi A savladala Crnu Goru sa 27:21, dok je njihov današnji protivnik Bjelorusija bila bolja od Srbije sa 35:30.

Selektor Hrvatske Lino Červar protiv Bjelorusije očekuje izuzetno težak duel u kojem će, po njemu, važno biti zaustaviti bjelorusku igru na pivota, prije svih, Artsema Karaleka.

“Tu ćemo morati dati odgovor, je to je njihova najveća opasnost. Karalek je jako dobar pivot i može opstrukciju raditi u cijelom sustavu i tu će obrana 5-1 imati jedan veliki zadatak. Vidjet ćemo kako ćemo to realizirati“, naglasio je hrvatski selektor uz ocjenu da danas “svi dobro igraju”.

Utakmicu grupe A Hrvatska – Bjelorusija gledajte direktno na BHT1 od 15:50 sati.

U drugom susretu ove grupe gledaćemo “komšijski derbi” između Srbije i Crne Gore, duel dvije ekipe koje su poražene na startu turnira.

Selektor Crne Gore Zoran Roganović smatra da će obje selekcije tražiti pobjedu, kako bi ostali u igri za plasman u drugi krug EURO 2020.

“Najvažnija utakmica na ovom prvenstvu. Pretpostavljali smo da će i biti tako, da će ta utakmica između nas odlučivati, prije zadnje treće utakmice, o tome ko će imati više šansi za prolazak. Siguran sam da će biti tenzija i prije te utakmice, ali sam siguran isto tako da ćemo ponovo jednom čvrstom odbranom i s dobrim golmanima napraviti rezultat i nadamo se doći do te prve pobjede na velikim natjecanjima. Do sada na pet evropskih prvenstava i na Svjetskom prvenstvu nismo nijednom osvojili dva boda, odnosno nismo imali nijednu pobjedu”, optimista je strateg crnogorskog tima.

Rukometaši Srbije nakon poraza od Bjelorusije složni su u konstataciji da su ih skupo koštali promašeni ziceri te da protiv Crne Gore moraju odigrati mnogo bolju utakmicu.

“Protiv Crne Gore moramo da se izdignemo, da izađemo još jači i da odigramo našu najbolju utakmicu kako bi došli do pobjede, jer to je mlada reprezentacija koja se bori 60 minuta. Lavovski se bore, uopšte ne igraju loš rukomet, imaju dosta igrača po Bundesligi. Moramo da uradimo analizu i da pogledamo šta nam je činiti u toj utakmici. Naravno, moramo da budemo skocentrisani prilikom šuteva i da ne dozvolimo sebi to što smo dozvolili protiv Bjelorusije da promašimo toliki broj zicera. Odbrana mora da bude na vrhunskom nivou, golmani isto da im pomognemo i da oni nama pomognu sa nekim odbranama. Moramo da stojimo zajedno svih 60 minuta i da ‘izginemo’ na terenu”, kazao je reprezentativac Srbije Bogdan Radivojević.