Rukometna reprezentacija BiH poražena je u drugom kolu grupe “D“ Evropskog prvenstva od Portugala rezultatom 24:27 i time izgubila šanse da se plasira u nastavak takmičenja.

Istina, postoje neke računice po kojima bi bh. tim mogao do drugog kruga, ali to je u domenu teorije jer je potrebno da Francuska večeras savlada Norvešku, a potom da BiH u zadnjem kolu nadigra “trikolore“ i to veoma ubjedljivo kako bi imala najbolju gol razliku.

Pri svemu spomenutom, domaćin Norveška trebala bi pretrpjeti debakl od Portugala u posljednje kolu.

Evo šta su izjavili selektor Bila Šuman i sjani golman naše reprezentacije Nebojša Grahovac: