Osim Srbije i Bjelorusije u grupi “A” igraće još Hrvatska i Crna Gora, koji se sastaju u kasnom večernjem terminu od 20.30 sati. Svakako je riječ o utakmici, koja se, bez obzira što ima izrazitog favorita, može okarakterisati kao derbi prvog dana EURO 2020, koji će se po prvi put igrati u tri zemlje: Austriji, Norveškoj i Švedskoj i uz učešće 24 reprezentacije.

Naravno, Hrvati su u Graz doputovali kao prvi favoriti grupe i sve osim sigurne pobjede u duelu s komšijama bilo bi veliko iznenađenje. No, Crnogorci, iako opterećeni problemima s povredama igrača, nisu doputovali u Austriju s “bijelom zastavom”.

Naprotiv, na svoj peti nastup na Evropskom prvenstvu doputovali su s namjerom da ostave dobar dojam, ali i da se pokušaju domoći drugog kruga za šta je neophodno osvojiti barem drugo mjesto u grupi. “Lavovi”, koje odlikuje veliko srce i borbenost, u prethodna četiri nastupa na EURO nemaju upisanu pobjedu pa bi ih ovoga puta zadovoljio barem jedan trijumf u dosta izjednačenoj grupi u kojoj osim Hrvata nema tima koji odskače kvalitetom.

Planove crnogorskog selektora Zorana Roganovića poremetile su povrede Miloša Vujovića i Miloša Božovića uoči početka takmičenja. Za Božovića se u taboru “lavova” ipak nadaju da bi se mogao oporaviti do drugog susreta 11. januara sa Srbijom.

Tako da ćemo zajedno sjesti za nekoliko dana i odlučiti kako dalje, rekao je Roganović dan uoči početka takmičenja i osvrnuo se na prvog rivala.

Hrvatska je na dan utakmice u prijepodnevnim satima obavila laganiji trening na kojem je selektor Lino Červar uigravao posljednje taktičke varijante za ogled s Crnom Gorom.

S obzirom da je Zagreb od Graza udaljen svega tri sata vožnje, “kauboji” su u Austriju doputovali dan prije početka turnira.

“Razmišljamo samo o Crnoj Gori. Fokusirani smo na tu utakmicu. Znamo da ćemo biti veliki izazov za protivnika, spremaju se za nas, nemaju što izgubiti. Mi smo na papiru kao favorit, ali to ništa ne znači. To, zapravo, moramo pokazati na djelu. Znam da se moramo skupiti i da pored svih problema ne smijemo razmišljati negativno, nego pozitivno. Pretvoriti to u našu još veću snagu i homogenizaciju grupe. Kako se bliži početak takmičenja imamo veliki napredak u komunikaciji igrača, jer samo kada razmišljamo kao tim i okupimo se oko jednog cilja možemo se dobro predstaviti na Evropskom prvenstvu. Vjerujem u moj tim i siguran sam da ćemo se boriti, a za koliko će to biti dovoljno na ovom turniru vidjećemo”, kazao je hrvatski selektor Lino Červar po dolasku u Graz, te je dodao da je “gladan” pobjeda.