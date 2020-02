O europskim perspektivama BiH možemo govoriti onda kada se bh. političari počnu ponašati kao partneri EU i provedu reforme koje su pobrojane u preporukama Evropske komisije”, kaže Elvir Bucalo, koji je bio gost Dnevnika 2 BHT1.

Kolegij komesara Evropske unije usvojio je novu metodologiju procesa pristupanja Europskoj

uniji, koju bi trebalo da odobre zemlje članice do Samita Europska unija – Zapadni Balkan u Zagrebu, u maju. Nova metodologija uključuje udruživanje pregovaračkih poglavlja po oblastima, mogućnost nagrađivanja reformi s više finansiranja i postepeno uvođenje kandidata u pojedine politike, ali i sankcioniranje nedostatka napretka.

O tome kakvu promjenu, ukoliko je odobre zemlje članice, ova nova metodologija EU može donijeti BiH, dugogodišnji dopisnik iz Brisela i poznavalac tamošnjih prilika Elvir Bucalo kaže:

“Za BiH ovog trenutka to ništa ne znači, ali nam znači da znamo šta nas čeka u trenutku ako i kada naši politički lideri odluče da ozbiljnio shvate svoj posao i da BiH usmjere ka putu reformi, što će reći, i ka putu europskih integracija. Stvari se mijenjaju i postaju teže za neradnike, a za radnike, kao što su recimo Sjeverna Makedonija i Albanija,pretpostavljam da bi ovo mogla biti i dobra vijest jer je, na neki način, jasniji i možda i ubrzaniji put pred njima koji ih čeka do punopravnog članstva”

Bucalo kaže da približavanje BiH Europskoj uniji zavisi od ponašanja bh. političara:

“Ključna stvar je u dobroj volji naših političara. Meni su u Briselu rekli da naši političari jako dobro znaju šta treba da čine. Međutim, druga je stvar da li će to da čine, da li će to uraditi na vrijeme i da li će uraditi ono što svi očekujemo od njih-da zemlja počne da se ponaša kao partner EU, da počnu da se rješavaju sve ove reforme koje su pobrojane u preporukama Evropske komisije i onda možemo da govorimo o našim perspektivama”, kaže Bucalo.

Kada je riječ o rješavanju otvorenih pitanja u regionu, te uticaju ovih metoda nagrada i sankcija na

regionalne odnose zemalja koje teže članstvu u Europskoj uniji, Bucalo smatra da je najotvorenije pitanje u regionu normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

O tome kakvu reakciju Francuske možemo očekivati na ovaj prijedlog, Bucalo kažekako smo svi bili kažnjeni francuskim stavom o proširenju.

“Svi smo bili na neki način kažnjeni, čak i mi koji još nemamo taj kandidatski status. Bili smo kažnjeni na taj način što nam je Evropa pokazala da je sve ono što su do sada govorili od Soluna naovamo, posljednjih 15, 17 godina palo u vodu onog trenutka kada je francuski predsjednik Macron odlučio da udari šakom od stol. Bojim se da će tog udaranja šakom od stol biti sve više, ali za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ako se ovaj prijedlog Evropske komisije usvoji u nekom od oblika,a pretpostavljam da će biti to, i ako se usvoji u pravo vrijeme, a to je do samita i Zagrebu, te dvije zemlje bi mogle dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora. To bi bila dobra vijest, ne samo za njih nego i za nas, da je taj zastoj u ispunjavanju obećanja s evropske strane završen.”