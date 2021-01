Evropska unija ima za cilj da do juna vakciniše 70 odsto svoje odrasle populacije protiv virusa korona, rekao je potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Šinas na konferenciji za novinare.

“Takođe, predlažemo da do ljeta ove godine države članice vakcinišu najmanje 70 procenata odrasle populacije”, rekao je on, dodajući da to znači prije 1. juna, kada počinje evropsko ljeto.

Blok je započeo vakcinaciju prije tri sedmice i do sada je odobrio dvije vakcine kompanija “Biontek” i “Fajzer” i “Moderna”, a uskoro bi trebale da uslijede i druge vakcine.

Tempo vakcinacije zaostaje za zemljama poput SAD, Britanije, Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Komesar za zdravstvo Stela Kirijakides rekla je da strategija zajedničke kupovine EU znači da već postoji dovoljno doza za vakcinaciju 80 odsto stanovništva EU od 450 miliona.

Priznala je, međutim, da “vakcinacije treba ubrzati”, te da je trenutno usko grlo nastalo zbog “svjetskog nedostatka proizvodnih kapaciteta”, a ne zbog nedostatka vakcina koje je EU već naručila.

Šef EU Ursula fon der Lajen rekla je da bi postizanje cilja od 70 odsto u naredna četiri mjeseca moglo biti “prekretnica u borbi protiv ovog virusa”, prenosi AFP.