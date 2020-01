Upozorenja na novi migracijski val na proljeće sve su jača nakon turske ofanzive na Kurde u Siriji, koja je izazvala novi val raseljavanja stanovništva, te velikog povećanja migranata iz Turske u Grčku. Migracijski val bi se mogao osjetiti i u Bosni i Hercegovini.

Najnoviji izvještaj Fronteksa pokazuje kako je tokom 2019. godine broj ilegalnih prelazaka granica na takozvanoj Balkanskoj ruti, koja vodi i preko Srbije, dvostruko veći u odnosu na 2018. godinu.

“Novi val izbjeglica kreće se iz Idliba prema turskoj granici. Od 200 do 250 hiljada izbjeglica kreće se prema našoj granici. Pokušavamo to spriječiti određenim mjerama. Vrlo je teško, jer su to, ipak, ljudi”, rekao je Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske.