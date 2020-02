Jedini lijek za mostarski Aluminij je prinudni stečaj, gdje se svi povjerioci moraju poravnati na mnogo nižoj vrijednosti od 400 miliona. I to je jedini pravi novi početak, kaže u intervjuu za BHRT Fadil Novalić, premijer Federacije BiH. Intervju vodila urednica Sanija Saljihi.

Vlada Federacije BiH se dugo bavi mostarskim Aluminijom, ali bez konkretnih rješenja. Predstavnici Abraham grupe ne odustaju od Aluminija i najavljeno je da će 28. februara razgovarati s menadžmentom, i radnicima Aluminija.

O tome šta je najbolje rješenje za Aluminij, premijer Federacija BiH Fadil Novalić kaže kako su teškoće u Aluminiju izazvane nepovoljnim tržišnim okruženjem, svjetskim trgovinskim ratom između Kine i SAD koji se najprije odrazili na Aluminij.

Tako je došlo do situacije da je ponuda glinice jako visoka i da je cijena struje jako visoka. U Aluminiju po tehnološkom procesu te dvije komponente čine 90 posto troška. To je eskaliralo i stvorilo gubitak od 400 miliona maraka, što je vrijednost veća od vrijednosti Aluminija.Znači, niko neće doći u ovu košulju da prihvati Aluminij sa 400 miliona maraka duga.

STEČAJ JEDINO RJEŠENJE

Ti vanjski faktori postali su, zapravo, unutrašnji dug ove kompanije i to nju, kako kaže Novalić, ubija.

“Niko je neće takvu. Jedini lijek jeste stečaj, znači prolazak s one strane normalnog pravnog prometa, znači prinudni stečaj, državni postupak gdje svi povjerioci u skladu sa ostvarenim stečajnim rezultatima moraju se poravnati na mnogo nižoj vrijednosti od 400 miliona. Jedino stečaj čini prihvatljivim Aluminij nekom novom partneru-globalisti koji tad dobiva preduzeće čisto, dakle, bez dugova, odnosno koliko plati već u stečaju i koliko on misli da vrijedi. I to je jedini pravi novi početak. Sve ovo što smo dosad vidjeli -nama je drago da imamo Abraham grupu i sve druge koji su interesenti- svi oni ulaze u postojeći pravni subjekt sa dugovima i kažu nam, da mi depresiramo dugove”.

Novalić navodi kako se od Vlade FBiH traži da državna strana ne traže glavninu potraživanja od HZHB.

“Mi nemamo pravo raditi to , jer sa naplatom ide i naplata poreza. S druge strane, od nas se traže različite, otvorene ili prikrivene forme subvencije struje, koju mi u ime prihvaćenih principa Energetske zajednice iz Beča, odnosno evropskog tržišta, ne možemo prihvatiti. Nema subvencija, tržište je slobodno i otvoreno. Tako da se od nas sad traži da se uđe bez nekih tendera, po nekoj odluci Vlade ili uprave, da prihvatimo neki ugovor ili sporazum, da za to vrijeme garantiramo da ovi kojima se dužno neće tražiti povrat novca i da za to vrijeme za tekuće poslovanje subvencioniramo struju. Oboje je nemoguće. Jedino je izlaz stečaj i u stečaju otvoren konkurs prihvatanja Aluminija bez obaveza, ali naravno tad valja platiti tu stečajnu masu koja onda ide povjeriocima.

NAMA ALUMINIJ TREBA

O tome koliko će trajati ovo stanje u Aluminiju, Novalić kaže kako ne može ostati vječno ovako.

” Zakoni djeluju i mi imamo Zakon o stečaju, Zakon o likvidaciji i nećemo ih mijenjati zbog jednog Aluminija ili zbog bilo koje od 22.000 kompanija, koliko ih imamo. Aluminij je posao za velike međunarodne kompanije. On sad ima tako diverzificirano vlasništvo, mi imamo 45 posto, hrvatska vlada 11, neki sitni dioničari su ostatak. Nema fokusiranog vlasništva. Mi sa 45 posto vlasništva možemo reći u redu, mi to naše dajemo za jednu marku i šta nas briga. Ali, nije tako, nama je bitno, jer 15 posto struje troši taj Aluminij, to je vrlo bitno nama za stabilizaciju sistema, 900 ljudi zapošljava, pokreće cijeli lanac unutra. Mi smo osjetili na GDP- ju gubitak Aluminija “, kaže Novalić.

Kada je riječ o radnicima Aluminija, Novalić kaže kako su oni praktično zbrinuti:

“U Aluminiju je bilo dovoljno sredstava u elektrodama, pa i mi uvezujemo staž za sve kompanije koje stanu sa nivoa Federacije. Praktično su radnici socijalizirani po onom Zakonu o radu, otpremninama itd. Nije dovoljno da čovjek dobije 10 000 KM otpremnine i mi smo ga riješili. Mi smo riješili da preživi godinu. Ali, šta nakon te godine? On mora dobiti neki posao, ili tu ili negdje drugo. Znači, nama Aluminij treba. On nikad više neće imati 900 ljudi, bilo je prezaposleno, kao što je u svim javnim preduzećima. Ali, sa 300, 400 uposlenih da proizvodi isto aluminija, on nama treba, treba nam za sistem, treba nam za potrošnju, treba nam za sve”, kaže Novalić.

O ODLASCIMA U NJEMAČKU

O tome kakve posljedice za privredu BiH će imati novi Zakon u o useljavanju radne snage u Njemačku, koji stupa na snagu 1. marta , te olakšavanju zaposlenja stranih radnika u Hrvatskoj, Novalić kaže kako je riječ o lancu koji je krenuo iz Njemačke koja ima potrebu za radnom snagom, čak šest miliona do 2030. godine, do milion i po ima trenutni nedostatak radne snage.

“Kad Njemčkoj treba radna snaga, onda sve druge države u Europi koje su po standardu ispod Njemačke, imaju problem. Njemačka je i do sada bila vrlo liberalna po pitanju zapošljavanja. To je stvarno problem u kompletnoj jugoistočnoj Europi- Hrvatska, BiH, Srbija… Ona sad dalje liberalizira zapošljavanje.Taj potez Njemačke je dodatna liberalizacija koja će nama otežati. Ali i do sada ko god je htio, išao je u Njemačku”, kaže Novalić.

Premijer Federacije BiH kaže kako su podaci o odlascima dramatični, ali da su manji od prikazanih:

“Odlazak zadnjih godina je bio između 26 000 i 53 000 ljudi, znači odlazak. Ali, povratak je bio 12 000 do 16 000 hiljada. Ali, kad neko hoće pokazati loše podatke, kaže da je toliko primljeno na Zapadu. Niko ne kaže da su ljudi tamo bili po detašmanima, znači po nekom poslu, nakon kojeg se vraćaju. Ili niko ne kaže da je to posao po privremenim dozvolama u građevinskoj sezoni , u Sloveniji na primjer”, kaže Novalić.

Premijer Federacije BiH dodaje kako u Sloveniji godišnje radi 26.000 ljudi iz BiH,ali se gotovo svi vrate, te kako najveći broj radnika ipak ode u Hrvatsku i Sloveniju,pa tek onda u Njemačku.

“U Hrvatsku i Sloveniju, mi vjerujemo da nije odlazak zauvijek, jer Hrvatska gubi svoje radnike i stručnjake, i onda nadomiruje prvo iz Bosne. A sada je liberalna i za Srbiju, i iz Srbije idu na Jadran, u ugostiteljstvo, što je bilo nezamislivo prije pet, šest godina. Nema više u Bosni, ima u Srbiji. kaže Novalić.

Dodaje kako je taj problem aktuelan već godinama ,te kako je 71., 72.,73. godine otišlo 880 000 ljudi.

O ODLASKU MLADIH

O zadržavanju mladih kadrova i obezbjeđenju normalnih plaća, Novalić kaže kako je ekonomski momenat, po analizi, tek na trećem mjestu. Na prvom je sigurnost, pa budućnost djece. Navodi kako odlaze i doktori , koji su dobro plaćeni.

“Ako je to razlog, mi nikada nećemo imati platu kao što ima Njemačka. Niti će bilo koja zemlja u Europi imati platu koju ima Njemačka. Po tome bi se svi iselili. Ali nije plata jedini faktor. Tu je atraktivnost poslova, koji u BiH nisu atraktivni za mlade”, kaže Novalić.

Dodaje kako svaka politička eskalacija utiče na odlazak. A one su, kako kaže, trajne:

“Mene samo pitaju za poremećaj koji je izazvao Dodik i pitaju me za korona virus. Niko više ne pita za ekonomske teme, niti govori o mladima.Te eskalacije koje su trajnog karaktera – vidimo da se te političke eksplozije stalno događaju -one trajno suspendiraju pitanja kao što je odlazak mladih”, kaže Novalić.

O ZAKONU O DOPRINOSIMA

O tome kada će se Zakon o doprinosima naći pred Parlamentom, jer je opozicija najavila da neće podržati taj zakon bez Zakona o najnižoj plati, Novalić kaže:

“Zakon o najnižoj plaći nije praksa u svijetu nego uredba o najnižoj plaći. Svjetska banka je u 160 zemalja instalirala tu uredbu. Možemo mi to uraditi, ali ako dođe zakon o minimalnoj plaći, onda ćete imati zakon o minimalnoj penziji, zakon o minimalnoj socijalnoj pomoći. Znači, to se ne rješava zakonima, to se rješava takozvanom švicarskom formulom, kao što je u penzionom sistemu. To je GDP i indeks potrošačkih cijena, te tako sabran, podijeljen sa dva on prati troškove života, odnosno kretanja u društvu. Nikad se to ne radi zakonom jer je zakon neosjetljiv na promjene, jer imamo krize, imamo uspone. Niti bi se mogle konzumirati krize niti usponi u GDP-ju u tom smislu”, kaže Novalić.

O KORONA VIRUSU

O odgovoru vlasti u F BiH na opasnost koja prijeti korona virusom, Novalić kaže kako nema mjesta panici:

” Ali, nema mjesta da tolerišemo virus. Panike nema,evo profesor matematike iz Tuzle izračunao je da ne znam nula, zarez, pa šest nula je vjerovatnoća da nekog privatno pogodi korona virus, to je čisto matrični izračun, nauka i da je desetine hiljada puta veća mogućnost da nas udari automobil. Međutim, mi imamo stvarnost da postoji vrus koji je podigao cijeli svijet i i da države prave ozbiljne napore da se to ne proširi. Radi se se o epidemioološkom virusu koji može da naraste na stotine, na milione, da postane pravi problem”, kaže Novalić.

Navodi i kako je činjenica je da je virus već u našem dvorištu, u našem predvorju, u Hrvatskoj u Italiji, u zemljama sa kojima jako puno komuniciramo. Kaže kako bi naš sistem zdravstva mogao biti puno bolji, ali je preslikan sistem državnog uređenja. Na državnom nivou nemamo ministarstvo , nego unutar ministarstva civilnih poslova odjel za zdravstvo. Također je zdravstveni sistem rascjepkan po entitetima i kantonima.

“Entitet Federacija je još više podijeljen, tako što je 90 posto nadležnosdti na kantonima,a 10 posto na Federaciji. No to nas nas ne smije spriječiti da napravimo jednu koordiniranu akciju borbe protiv korona virusa, jer virus ne pozanje administartivne granice. U tom smislu se povezujemo mi, Vijeće ministara BiH, kantoni, klinički centri, entiteti kako bismo dogovorili zajedničke mjere koje treba koristiti da bismo depresirali, smanjili uticaj korona virusa. Istina, nemamo još uvijek direktno proglašenih slučajeva, ali imamo onih koji su na promatranju u bolnicama koji imaju simptome korona virusa”, kaže Novalić.

O tome kakvu konkretnu akciju će poduzeti Federalna vlada, NovaliĆ kaže kako prijedlog treba da dođe iz zdravtsva.