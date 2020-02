Notari u Federaciji, po presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, ne mogu izrađivati notarski obrađene isprave, izuzev ovjere potpisa. No, bez obzira na presudu, prema riječima advokata, notari i dalje obavljaju ove poslove, čime je dovedena u pitanje pravna bezbjednost građana, ali i pravna snaga zaključenih ugovora.

To znači da će svaka notarski obrađena isprava, uključujući i hipotekarni ugovor biti pravno ništavna, objašnjava advokat koji je zastupao potpredsjednika Federacije Milana Dunovića, a koji je podnio dvije apelacije Ustavnom sudu Federacije za ocjenu ustavnosti zakona o notarima. Rok od šest mjeseci, koji je Ustavni sud dao Federalnom Parlamentu za usklađivanje zakona sa Ustavom, istekao je 16. novembra.

HAKIJA KURTOVIĆ, advokat

“Nažalost od 16. novembra do danas notari rade notarski obrađene isprave. Dakle ako vi kao građanin odete kod notara i kažete da vam ovjeri potpis što on po zakonu može da odradi jer u zakonu ta odredba nije oglašena neustavnom, on vam to neće i vi ste prisiljeni da vam se izradi ugovor u formi notarski obrađene isprave.”