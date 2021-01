Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovne spremni su za proces vakcinacije protiv Kovid-19, rečeno je nakon sastanka predstavnika federalnog Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva FBiH.

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, rekao je da je u prvom dijelu sastanka iznesen plan provođenja vakcinacije, a drugi dio je bio usmjeren na prezentaciju osnovnih ideja o komunikaciji plana kako sa zdravstvenim profesionalcima tako i sugrađanima.

Učesnici sastanka su podijeljeni u dvije grupe, jedna od njih je bila zadužena za edukaciju i upoznavanje timova sa vakcinom i načinom provođenja vakcinacije, te izvještavanju o vakcinaciji. Druga grupa je bila odbor za koordinaciju koji čine svi zavodi za javno zdravstvo na čelu s federalnim Zavodom za javno zdravstvo gdje su raspravljali o operativnim stvarima u vezi provođenja programa obaveznog cijepljenja.

Pehar je istakaoo da je za očekivati da će prva vakcina koje će doći na prostor Federacije BiH, biti proizvođača “Fajzer”.

“Distribucija do federalnog zavoda za javno zdravstvo bi trebala biti u organizaciji Ministarstva civilnih poslova. Kada federalni zavod za javno zdravstvo preuzme vakcine ono će ih distribuisati do kantonalnih zavoda, a kantonalni zavodi će onda preuzeti distribuciju do zdravstvenih ustanova”, rekao je Pehar.