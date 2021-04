Federalna vlada je na sjednici u Mostaru promijenila prošlosedmičnu odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za osnovne životne namirnice. Izmjenom odluke, stanje je vraćeno na ono kakvo je bilo krajem prošle godine. Poslodavci pozdravljaju ovakvu odluku, ali, očekivano, ne i potrošači.

Federalna Vlada vratila je marže na osnovne životne namirnice u okvire kakvi su na snazi bili krajem prošle godine, čime se nastoji usporiti neopravdani rast cijena u ovom entitetu.

Pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marże tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31. decembar 2020. godine. Ranije propisana lista osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda reducirana je na ukupno 17 stavki, s tim da i dalje dovoljno široko obuhvata osnovne životne namirnice i druge proizvode koji su najbitniji za zaštitu životnog standarda i ekonomskih interesa građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

TON MARIN BAGO, predsjednik Udruženja potrošača “Futura”

Ovo uvođenje mjera bez vanrednog stanja i bez kontrole čitavog tržišnog prostora prirodno ne može dati nikakvog rezultata. Mi uvozimo 80 posto hrane koju pojedemo, dakle ništa se ne pitamo. Ne kontroliramo stvari. To nije neka vanjska sila, to je naše ponašanje dugi niz godina. Nismo se bavili svojom proizvodnjom hrane i to je prva velika greška koja se ne može popraviti preko noći donošenjem nekakvih odluka.