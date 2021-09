Direktor Festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC) Edhem Fočo najavio je večeras da četvrto festivalsko izdanje čiji je slogan “Izazov” donosi vrhunsku selekciju filmova, među kojima su sjajna ostvarenja snimljena pametnim telefonima.

Svi filmovi će biti prikazani u kinu i na otvorenom prostoru, a također i online.

“S obzirom na to da volimo našu publiku, želimo da su filmovi svima dostupni, da nema plaćanja, registracije i slično. Ove godine je iznenađujuće da su nam se skoro svi autori filmova u takmičarskoj selekciji odazvali. To je sjajna vijest za nas i to pokazuje da ljudi imaju potrebu da putuju i imaju interakciju i moramo im to omogućiti, koliko god je to u današnjim uslovima moguće”, rekao je Fočo.